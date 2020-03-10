شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون يتقدم على الطلائع بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول، بتقدم المقاولون العرب علي نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف، فى المباراة التي تجمعهما في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء الهدف عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 48 ، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـ VAR لأول مرة في الدوري المصري .

وفي الدقيقة 8، كاد محمود أبو السعود حارس المقاولون أن يكلف فريقه خطأ بعد تشتيته للكرة بشكل غريب ولكن لحسن حظه ترتطم الكرة بيد مهاجم طلائع الجيش.

وقرر الحكم سعيد حمزة، عدم احتساب ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش أمام المقاولون العرب في الدقيقة 40، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـVAR.

وحرم القائم المقاولون العرب من تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من محمد سمير مدافع الذئاب الجبل من خلال ركلة حرة مباشرة من خارج ركلة الجزاء.

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وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، لويس إدوارد، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيرى.

كما أعلن عبد الحميد بسيونى عن تشكيل طلائع الجيش والذى جاء كالتالى:

محمد بسام، خالد سرحان، عمرو نجيب، كريم طارق، عمرو جمال، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، كيفن موهير، محمد سمير، عمار حمدي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا.