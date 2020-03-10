باكيًا.. شريف أشرف: الكرة ظلمتني.. ولم أحصل على حقي بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر شريف أشرف، لاعب نادي الزمالك والأهلي الأسبق والقناة حاليًا، باكيًا خلال عرض تقريرًا بأهدافه عند حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك مساء اليوم الثلاثاء.

شريف أشرف، قال خلال حلقته بفضائية الزمالك:"ظُلمت في الكرة وجائتني فرص احتراف وأنا صغير وكنت أتمنى أحترف كما حلم والدي قبل وفاته ولكن كرة القدم ظلمتني وأيامي في الزمالك كانت حلوة".

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وأشار لاعب القناة الحالي، إلى أنه ظُلم أيضًا خلال تواجده بصفوف ناشئين النادي الأهلي، قائلاً:"كانت أرقامي جيدة في الناشئين ولم أحصل على حقي وكان مانويل جوزيه، المدير الفني للفريق الأول يعتمد على اللاعبين الكبار وكذلك كان هناك مهاجمين مثل عماد متعب وفلافيو".

شريف أشرف أوضح أن النادي الأهلي وصله عرض احتراف له من أوروبا ولكن تم رفضه بسبب المقابل المادي فتواصل معه مسؤولي نادي الزمالك عن طريق زميله في السابق بالأهلي حينها الذي كان قد قدم للزمالك بعد فترة احتراف في اليونان، أحمد مجدي للتعاقد معه.

وأتم اللاعب صاحب الـ 33 حديثه بالإشارة إلى أنه لا يشعر بالغضب لتواجده بصفوف نادي القناة بالدرجة الثانية ولكن مكانه بالدوري الممتاز، مضيفًا:" أنا هداف فريقي خلال الموسم الجاري".