بسبب كورونا.. بايرن ميونخ يعلن إقامة مباراة تشيلسي بدوري الأبطال بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، أن مباراته أمام تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز آرينا" ستقام بدون حضور جماهيري.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ بنظيره تشيلسي في الـ18 من الشهر الجاري في إياب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

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وقال النادي البافاري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الحكومة البافارية قررت فرض قيود على التجمعات التي تحتوي على 1000 متفرج أو أكثر، ولذلك فإن مباراة بايرن ميونخ وتشيلسى ستقام خلف الأبواب المغلقة.

وأشار بايرن ميونخ عبر بيانه إلى أن الهدف من عدم حضور الجمهور هو الحد من انتشار فيروس كورونا بين الجماهير.

يذكر أن بايرن ميونخ اكتسح تشيلسى بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.