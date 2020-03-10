فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الأهلي استبعاد الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم للإيقاف، بالإضافة إلى محمود متولي ورمضان صبحي للإصابة، وشريف إكرامي وعلي معلول وجيرالدو لأسباب فنية.
وعاد محمود وحيد للتواجد في مركز الظهير الأيمن، وحسام عاشور في وسط الملعب، والعربي بدر بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب في كأس العرب.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.
خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي
خط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر.
خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.
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