التعادل الإيجابي يخيم على لقاء طلائع الجيش والمقاولون في حضور الـ "VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: خيم التعادل الإيجابي على مواجهة المقاولون وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 18 في بطولة الدوري المصري الممتاز. واحتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء في الدقيقة 45+8 لصالح فريق المقاولون العرب ليتصدى اللاعب سيف الدين الجزيري للتنفيذ ويسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض. وتمكن محمد ناصف من تسجيل هدف التعادل لفريق طلائع الجيش من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 84. وبتلك النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 33 محتلا المركز الثاني جمعها من 18 مباراة، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 16 نقطة في المركز 14 في جدول الترتيب.

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