"كورونا وكرة القدم".. كيف رد كلوب وجوارديولا على أسئلة الصحفيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال جوسيب جوارديولا المدير الفني بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إنه يفضل تأجيل بعض المباريات بدلا من اللعب بدون جماهير، وهو النهج الذي تنتهجه العديد من الدوريات الأوروبية حاليا.

وتساءل اليوم الثلاثاء قبل مواجهة فريقه لأرسنال الاربعاء "هل تنجح كرة القدم بدون جماهير؟"

وقال :"إذا لم تتمكن الجماهير من الحضور فلا يوجد معنى. سنتبع ما يتعين علينا فعله، ولكنني لا أفضل فعل هذا الأمر بدون حضور الجماهير".

وأضاف :"في إسبانيا بدأ الأمر بإقامة المباريات بدون جمهور. وحدث هذا في إيطاليا. أعتقد أن هذا الأمر سيحدث هنا (في إنجلترا".

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا أمس الاثنين إنها لا ترى وجود مبرر لإلغاء أو تأجيل الأحداث الرياضية في هذه المرحلة.

ولكن، قال إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام فورست، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وحضر ماريناكيس مباراة نوتنجهام فورست أمام ميلوال يوم الجمعة ودخل النادي في محادثات مع رابطة الدوري الإنجليزي لمعرفة ماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها.

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وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه يشعر بالغضب عندما يسأله الصحفيون أسئلة حول المخاوف المتعلقة بصحة لاعبيه بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويستضيف ليفربول فريق أتلتيكو مدريد الأربعاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منع المصافحة بين اللاعبين قبل بداية المباريات، كعمل وقائي، كما أن العديد من المباريات الأوروبية تقام بدون جماهير بسبب تفشي الفيروس.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، سأل صحفي إسباني كلوب عمإذا كان قلقا من أن لاعبيه قد يتعرضون للفيروس خلال مواجهة أتلتيكو.

ورد كلوب بنبرة حادة قائلا :" لا يمكننا حل هذه المشكلة مع كرة القدم".

وأضاف :"عملك (كصحفي) هو نقل المعلومات وأتمنى أن تكون أفضل فيه من طرح الأسئلة. هذا ما يجعلني أغضب".

وأضاف :"اللاعبون حتى هذه اللحظة بصحة جيدة. فلماذا نقلق؟"

وأضاف :" 22 لاعبا بصحة جيدة لا يتصافحون، هي مؤشر للمجتمع وللجميع. اللحظة التي تضع فيها مؤشرات ، عندئذ نلتزم بذلك فنحن جميعا في نفس المركب".