مباراة مانشستر يونايتد ولاسك في يوروباليج بدون جماهير بسبب"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن نادي لاسك لينز النمساوي، إقامة مواجهته ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج" بدون حضور جماهيري.

ووفقًا لما ذكره النادي النمساوي في بيان مقتضب عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن السلطات المحلية في النمسا قررت إقامة المواجهة بدون جماهير.

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وجاء القرار في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية، مما أدى لإتخاذ قرارات بتجميد النشاط في إيطاليا، أو إقامة مباريات بدون جماهير في دول أخرى.

وقال لاسك في بيانه: "المعلومات الأولية عن مباراة الدور الأوروبية، لاسك يعلن أن المباراة المقرر لها يوم الخميس ضد مانشستر يونايتد سوف يقام بدون جماهير، والاتحاد المحلي سيقدم المزيد من المعلومات في الساعات المقبلة".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيحل ضيفًا على لاسك في النمسا مساء الخميس في ذهاب دور الـ16 الأوروبي، على أن تقام مباراة العودة في إنجلترا.