بالفيديو.. احتساب أول ركلة جزاء بـ"VAR" في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعان الحكم سعيد حمزة بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش ليحتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بالأسبوع الـ18 للدوري المصري الممتاز.

واحتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء في الدقيقة 45+8 لصالح فريق المقاولون العرب، ليتصدى اللاعب سيف الدين الجزيري للتنفيذ ويسجل الهدف الأول في المباراة قبل نهاية الشوط.

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واضطر الحكم للجوء إلى "VAR" للتبيّن من وجود لمسة يد ليحتسب ركلة جزاء للمقاولون، وسط اعتراضات من الفريق العسكري الذي كان يطالب بركلة جزاء بسبب حالة مشابهة.

وباتت تلك المرة هي الأولى في تاريخ الدوري المصري التي يتم خلالها احتساب ركلة جزاء من خلال تقنية الفيديو التي تم تطبيقها لأول مرة بالمسابقة أمس الإثنين اعتبارا من الجولة الـ18.

ولجأ الحكم مجددا لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لطلائع الجيش بسبب لمسة يد، وأدرك بها محمد ناصف هدف التعادل في الدقيقة الـ84، لتنتهي المباراة على ملعب المقاولون العرب بالتعادل (1-1).