إقامة مباراة ألمانيا وإيطاليا بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن إقامة مباراة الفريق الوطني أمام المنتخب الإيطالي، خلف الأبواب المغلقة خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين ألمانيا وإيطاليا في الـ31 من الشهر الجاري في مدينة نورنبرج، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأكد الاتحاد الألماني أن مسؤولو مدينة نورنبرج أبلغوا السلطات بخوض المباراة بدون حضور الجماهير لعدم تفشي فيروس كورونا.

وشهدت الفترة الأخيرة، لعب بعض المباريات في جميع أنحاء العالم خلف الأبواب المغلقة خوفاً من تفشي الفيروس بين الجماهير.