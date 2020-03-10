تأجيل مباريات الدوري النمساوي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

أعلنت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية بعدما حظرت الحكومة تواجد الجماهير في الأحداث الخارجية التي تضم اكثر من 500 مشجع من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

وتخطط الفرق التي يشملها هذا الأمر لعب هذه المباريات بمجرد رفع الحظر.

وقال رئيس الرابطة النمساوية لكرة القدم كريستيان إيبينباور :" إن هدفنا هو لعب كل المباريات أمام المشجعين. لهذا السبب اخترنا التأجيل بدلا من لعب المباريات بدون حضور الجماهير".

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ومن جانبه، أعلن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مباراة الذهاب للدور الفاصل المؤهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي ستجمع المنتخب السلوفاكي مع نظيره الإيرلندي يوم 26 من الشهر الجاري ستقام بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

كما توقفت أيضا، اليوم الثلاثاء، عملية بيع تذاكر مباراة الذهاب بين منتخبي البوسنة والهرسك وإيرلندا الشمالية في الفترة الحالية، ولم تتأثر مباريات الدور الفاصل الأخرى بين اسكتلندا و إسرائيل، وبلغاريا و المجر. حيث أن المباريات الأربع محدد إقامتها يوم 31 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التكهنات بأن بطولة أمم أوروبا سيتم قريبا تأجيلها حتى 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).