ياسر إبراهيم: طموحي مع الأهلي ليس له حدود .. وفايلر مدرب «نموذجي»

أكد ياسر ابراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف بطولة إفريقيا بعد الانتهاء من مواجهتي صن داونز، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، وبدأوا التفكير والتركيز من جديد في بطولة الدوري الممتاز قبل العودة من جنوب إفريقيا، لاستمرار انطلاقة الفريق في المسابقة، خاصة أن هناك متسعا من الوقت قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد مدافع الأهلي، على أن بطولة الدوري مازالت في الملعب وأبرز مثال على ذلك ما حدث الموسم الماضي عندما كان الزمالك متقدما على الأهلي بعدد من النقاط وفي النهاية توج الأهلي باللقب، فالفرق الكبيرة لا تتعامل بهذا المنطق.

وأضاف أن بطولة الدوري قوية، ويوجد بها العديد من الفرق المميزة، وهناك حالة من التركيز داخل الأهلي الذي يتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة، ويسير خطوة بخطوة في المسابقة ولا يستبق الأحداث من أجل تحقيق هدفه وهو الفوز باللقب.

وأكد إبراهيم أنه سمع الكثير من الكلام في الفترة الماضية عن علاقته بالأهلي وبقائه أو رحيله، وما إلى ذلك من الأخبار التي تم تداولها أثناء ابتعاده عن المشاركة الأساسية، ورغم ذلك لم يعر هذا الكلام اهتماما و كان تركيزه ينصب فقط على التدريب بقوة والعمل على تطوير نفسه من خلال التدريبات الإضافية في الجيم عقب المران الصباحي، وبذل مجهودا كبيرا من أجل التواجد مع الفريق والمشاركة في المباريات الرسمية.

وتطرق مدافع الفريق للحديث عن رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مؤكدا على التواصل الدائم والحديث معه خلال الفترة الماضية؛ سواء عن الجزء السلبي أو الإيجابي، مشيرا إلى أنه ليس عيبا أن يستمع اللاعب لكلام مدربه، وأن يعالج سلبياته وهو ما حدث معه، كما أنه عمل على تطوير إيجابيته للارتقاء بشكل أكبر من أجل التواجد.

وأكد ياسر إبراهيم، أن طموحه مع النادي ليس له حدود؛ لأنه يريد أن يصنع اسما له مع الأهلي، وأن يتوج مع الفريق بالبطولات؛ سواء محليا او إفريقيا، وهذا يعتبر هدفا وتحديا بالنسبة له، ويسعى إلى الوصول إليه بكل قوة من خلال التركيز في علمه وأيمانه الراسخ أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وقال إبراهيم، أن فايلر مدير فني نموذجي يتعامل مع اللاعبين بشكل احترافي، عندما يكون هناك خطأ من أي لاعب يواجهه ويطالبه بتصويب خطأه، وجميع اللاعبين يستمعون إلى نصائحه، خاصة أنه يريد مصلحة اللاعب وهو ما يصب في مصلحة الفريق بشكل عام، كما أن تعامل المدير الفني خارج الملعب أكثر من رائع ويتعامل مع اللاعبين على أنهم أصدقاء أو أخوة.

وأبدى مدافع الأهلي رغبته في الانضمام للمنتخب الوطني، وتحقيق هذا الحلم بالنسبة له، مؤكدا أنه شرف لأي لاعب ان يرتدي قميص منتخب

بلاده، وهو حق مشروع لأي لاعب.كما أكد مدافع الأهلي، أن الفريق ينافس على بطولة دوري الأبطال بكل قوة، وأن هناك إصرارا ورغبة من اللاعبين في الفوز باللقب الغائب عن النادي، مشيرا إلى أنه شخصيا متفائل بإحراز اللقب في النسخة الحالية من دوري الأبطال، ويحلم أن يكون الجيل الحالي هو صاحب البصمة في استعادة البطولة من جديد إلى دولاب بطولات النادي، وتحقيق حلم الملايين من جماهير الأهلي.وعن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة إفريقيا قال إبراهيم: لا يوجد فريق ضعيف تأهل إلى دور نصف النهائي، فالفرق الأربعة قوية، ومن المؤكد أنها تطمح في الفوز باللقب، ويبقى عنصر التوفيق إلى جانب الاجتهاد وإصرار وحالة اللاعبين والرؤية الفنية ودراسة المنافس بشكل جيد أهم عناصر النجاح في تحقيق الفوز باللقب الذي أحلم أن يكون من نصيب الأهلي.وشدد مدافع الأهلي على أنه لا يشعر بطعم الفوز إلا في حالة مواجهة الفرق الكبيرة ووجود تحديات، وهي متعة كرة القدم بشكل عام، ومشوار الفريق في دور المجموعات شهد حالة من الإثارة والتحدي خاصة بعد التعادل مع بلاتينيوم في زيمبابوي، حيث أصبح الفريق مطالبا بتحقيق الانتصارات من أجل التأهل، وعندما واجه الأهلي صن داونز في دور الثمانية كان تحديا جديدا لاستعادة وفرض شخصية النادي الأهلي التي تظهر وقت الصعاب، واستعادة مكانة الفريق بعد الخسارة المفاجئة وغير المتوقعة من صن داونز الموسم الماضي بخمسة أهداف في مباراة لن ولم تتكرر مرة أخرى. ووجه ياسر إبراهيم رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، مؤكدا أنها السند وفي ظهر الفريق واللاعبين دائما، وأصوات تشجعيهم كانت تصل إلى اللاعبين في أرض الملعب خلال مباراة الإياب أمام صن داونز في جنوب إفريقيا، وأنهم كلاعبين يرغبون في رد الدين للجماهير من خلال التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.