التعادل يحسم مباراة المقاولون وطلائع الجيش

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

سجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الأول للمقاولون العرب، في

الدقيقة 54 عبر ركلة جزاء، ذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود حالة لمسة يد على مدافع طلائع الجيش، لتكون أول حالة ركلة جزاء تحتسب عبر تقنية الفيديو في الدوري المصري

فيما تعادل طلائع الجيش في الدقيقة 84، بأقدام محمد ناصف الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو أيضًا.

رفع المقاولون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر.