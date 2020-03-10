أول ركلة جزاء بـ"الفار" في الدوري المصري خلال مباراة المقاولون وطلائع الجيش

احتسب سعيد حمزة حكم مباراة المقاولون وطلائع الجيش، ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل، خلال المباراة الجارية على ستاد الجبل الأخضر، ضمن الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

وقام سعيد حمزة حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون

بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لتكون اول ركلة جزاء تحتسب عبر تقنية الفيديو "فار"، في الدوري المصري ، بعد تأكد وجود لمسة يد علي مدافع الفريق العسكري.

وكان سعيد حمزة لم يحتسب لـ طلائع الجيش ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو، الذي لم يرى وجود امر يستدعى أحقية الفريق العسكري بالحصول عليها.

ويتقدم المقاولون على طلائع الجيش، بهدف التونسي سيف الدين الجزيري، بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول عبر ركلة الجزاء.