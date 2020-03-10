كلوب يتغزل في نجم أتلتيكو مدريد قبل موقعة "أنفيلد" بدوري أبطال أوروبا

‏تغزل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الموهوب، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، غدًا الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن إياب دور

قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق: "جواو فيليكس، أنه لاعب مذهل وصغير ومهاري ولديه مجموعة رائعة ورأينا

مباراتهم الاخيرة وبدا رائعاً بصراحة".

وتابع المدير الفني للريدز: "هو سيكون جاهزاً غداً ، لديه السرعة والإبداع وعقل كروي وبإمكانه ان يسبب لنا المشاكل".

وكان ليفربول خسر أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".