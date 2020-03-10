اتحاد الكرة يكشف مصير مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري

كشف مسؤلو اتحاد الكرة، مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الـ١٨ للدوري الممتاز.

وقال مسؤولو الجبلاية، إن اتحاد الكرة لم يتخذ قرارا بتأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية، وهذه الحالية ترجع لقرار الحكم.

وتابع مسؤولو اتحاد الكرة، إن الحكم إذا رأى ضرورة تأجيل اللقاء سيتم تحديد موعد جديد.

الممتاز.وقال مسؤولو الجبلاية، إن اتحاد الكرة لم يتخذ قرارا بتأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية، وهذه الحالية ترجع لقرار الحكم.وتابع مسؤولو اتحاد الكرة، إن الحكم إذا رأى ضرورة تأجيل اللقاء سيتم تحديد موعد جديد.

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