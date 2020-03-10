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المقاولون يتقدم على طلائع الجيش في الشوط الأول

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تقدم فريق المقاولون العرب، على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف، خلال المباراة الجارية حاليًا، على ستاد المقاولون العرب، بالجبل الأخضر،

ضمن الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

سجل سيف الدين الجزيري الهدف الاول للمقاولون العرب في

الدقيقة 54 من الشوط الأول، عبر ركلة جزاء، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 32 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14، برصيد 16 نقطة.

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