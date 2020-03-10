محمد الأتربي: فخور بوجودي في الزمالك وأتمنى استمرار البطولات

أعرب محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن سعادته وفخره بوجوده اليوم في نادي الزمالك واصفا اياه بنادي الوطنية . وأضاف الأتريي أن المحاسب رحاب أبو رجيلة له دور في الاتفاق بين النادي والبنك اليوم، موضحا أن هناك ١٥٠ موظفا طلبوا عضوية بالنادي . اليوم، موضحا أن هناك ١٥٠ موظفا طلبوا عضوية بالنادي . ووجه الأتربي التهنئة لنادي الزمالك بحصوله على بطولتين فى فبراير متمنيا أن يكون نهائي افريقيا مصريا خالصا .

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