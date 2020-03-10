مرتضى منصور يرحب برئيس بنك مصر ويشكر أبورجيلة

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في مقر النادي اليوم مشيدا بدوره فى مساندة الزمالك فى كثير من الأزمات موجها الشكر له . وأضاف منصور أن بنك مصر صاحب تاريخ عريق وأن الاجتماع اليوم يأتي بخصوص منح حق انتفاع للبنك والأصل محفوظ للزمالك . كما أشار رئيس الزمالك إلى ترحيبه بوجود عضويات من موظفى بنك مصر في النادي . في النادي . وشدد مرتضى منصور على أنه رغم الحرب الشرسة على الزمالك فقد تحققت الكثير من الإنجازات موجها الشكر لرحاب أبو رجيلة عضو مجلس الزمالك السابق، حيث قام بدور جيد معلقا: "من يأتي للنادي مش لازم يكون قاعد على كرسي".

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