هشام حطب: لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر ولا يوجد تفكير في هذا الأمر حاليا.

وقال المهندس هشام حطب ، اللجنة الأولمبية المصرية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذ خلال الفترة الحالية بشأن مرض كورونا ،

ولا يوجد داعي لوقف النشاط الرياضي حاليا والأمر يتلخص في بعض التدابير الإحترازية لمواجهة مرض كورونا.

وشدد المهندس هشام حطب نقدر جيدا أهمية النشاط الرياضي والحفاظ على لاعبينا واستعداداتهم والحفاظ عليهم من كافة المخاطر ونقدر المسئولية الملقاه على عاتقنا جيدا ولكننا لم

نوقف النشاط الرياضي ولم ندرس ذلك نهائيا.

وأشار المهندس هشام حطب هناك تواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية لأن اللجنة الأولمبية تحرص على الصالح العام للرياضة المصرية.

وأوضح المهندس هشام حطب ، نتابع كل الأنشطة الرياضية في كل الاتحادات الرياضية ونتواصل مع جميع المسئولين من أجل التدابير اللازمة والتي تحافظ على إستمرار النشاط الرياضي المصري وأيضا الحفاظ على اللاعبين والمدربين وجميع عناصر الرياضة.