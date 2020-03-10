وزير الرياضة المصري يرفض إيقاف الدوري المحلي

أكد الدكتور “أشرف صبحي” وزير الشباب والرياضة المصري، أن بطولة الدوري المحلي لكرة القدم مستمرة في مواعيدها ولا يوجد أي نية لتأجيلها .

وقال صبحي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 10-3-2020، إن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب التجمعات الجماهيرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) الذي تسبب في ذعر كبير للعالم بأكمله.

وتنظم مصر بطولة كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 21 يونيو المقبل، وحتى 19 يوليو.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية: “إدارة بطولة الدوري بشؤونه الفنية من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم”.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس(كوفيد- 19)

وذكرت الوزارة في بيان رسمي تم نشره على موقعها الرسمي على الانترنت إنه تقرر :”ارجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية “.

وأضاف البيان أنه يجب :”وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية، والتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية”.

وأكد البيان على ضرورة :”التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.