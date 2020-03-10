تقرير | خسائر بالجملة تنتظر أندية البوندسليجا بسبب كورونا

حذرت أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الثلاثاء 10-3-2020، من عواقب مالية بعيدة المدى عليها بعد أن بدأت السلطات الألمانية تطالب بإقامة المباريات بدون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19).

وستقام مباراة الديربي بين بوروسيا مونشنجلادباخ وكولون يوم الأربعاء المقبل بدون حضور الجماهير، وقال المدير العام لنادي مونشنجلادباخ “ستيفان شيبرز” أن الأندية ورابطة الدوري الألماني لا يوجد لديها تأمين ضد فقدان مصادر الدخل.

وقال شيبرز :” المباراة الواحدة ستكلفنا 2 مليون يورو (3ر2 مليون دولار). سواء كانت مباراة أو اثنتين أو ثلاثة، لا يمكن حساب هذا “الأموال ليست موجودة”- ويتسع ملعب بوروسيا بارك الى 54،063 ألف مقعد.

وستقام العديد من مباريات بوندسليجا بدون حضور الجماهير في الأسابيع المقبلة كما أن الوضع غير مؤكد في الدرجات الأدنى.

وأوصى “ينز شبان” وزير الصحة الألماني الأحد الماضي إنه يجب إلغاء كافة الاحداث التي يتواجد بها أكثر من ألف شخص.

وقال “ماكس إيبرل” المدير الرياضي لمونشنجلادباخ :”سيواصل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ التواجد، لا أعرف ما هي العواقب التي ستلحق بالأندية الأصغر في الدرجتين الثانية والثالثة”.

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ولكن “إيبرل” قال أيضا إنه يتفهم القرار بلعب المباريات بدون الجماهير.

وأضاف :”المجتمع يأتي قبل الرياضة. بالطبع لدينا عائق في الفترة الحالية، “ولكن هناك العديد من الأشياء أهم من كرة القدم”.

وذكرت رابطة الدوري الألماني في السابق، إنها عازمة على إنهاء الدوري في مايو مثلما كان مخططا، مما يعني أن الخيار الواقعي الحالي هو إقامة المباريات بدون حضور الجماهير بدلا من التأجيل.

ومن المفترض أن تنطلق بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) يوم 12 يونيو، ولكن تقارير إعلامية ذكرت إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يواجه ضغوطا متزايدة لكي يقوم بطريقة ما بتسهيل انهاء الدوريات الأوروبية في موعدها المحدد.

ويتوقع فريق أوجسبورج حدوث نقص خطير في الإيرادات بسبب إقامة المباريات بدون جمهور.

وقال “مايكل سترويل” المدير العام للنادي :” نحسب خسارة عالية للغاية مكونة من ستة أرقام في كل مباراة”. وأضاف ليس من الممكن أن نحصل على تأمين نظير غياب الإيرادات بسبب عدم تواجد الجماهير.