ملف | عبدالرزاق حمدالله..بطل النصر ذو المشاكل المُعقدة!

لا يختلف اثنان على الحاسة التهديفية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المغربي “عبدالرزاق حمدالله“، مهاجم نادي النصر السعودي، ولا يختلف أحد أيضًا على الدور الكبير الذي لعبه من أجل استعادة الفريق النصراوي للقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.

لكن في الوقت ذاته، يبقى المهاجم السابق لفريق “أولمبيك آسفي” المغربي، الأكثر إثارة للجدل وللأزمات من أبناء جيله في المنتخب المغربي الأول، ليس قبل أمم أفريقيا 2019 أو خلال الموسم الجاري فقط بل منذ بداية مسيرته الكروية.

خلال النصف الثاني من الدوري السعودي موسم 2020/2019، أي قبل عدة أيام من الآن، طفت أزمة جديدة كان بطلها عبد الرزاق حمدالله، وهذا المرة إدارة ناديه النصر هي الضحية.

افتعل حمدالله مشكلة مع الإدارة بسبب تأخره في العودة إلى الرياض من إجازة خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت من المفترض أن تكون يوم الاثنين الماضي، إلا أنه تخلف عن الموعد المُحدد، وعاد يوم الثلاثاء دون إذن مُسبق من إدارة العالمي، لتقوم إدارة الكرة بخصم 15% من مستحقاته المالية.

بطبيعة الحال، لم يتقبل صاحب الـ30 عامًا العقوبة النصراوية، ليقوم بإغلاق جميع هواتفه، ويلغي متابعة رئيس النادي صفوان السويكت على “تويتر”، كما رفض مرافقة بعثة الفريق المغادرة إلى المجمعة، لملاقاة الفيصلي يوم السبت الماضي 6-3-2020 ضمن الجولة الـ21 من الدوري المحلي، والتي تجرع فيها النصر من كأس الخسارة بنتيجة 2/3.

وأبعدت تلك الهزيمة – حامل اللقب- عن نادي الهلال صاحب الصدارة حاليًا بفارق 8 نقاط واضحة، وهو الأمر الذي دفع عشاق النصر نحو مهاجمة إدارة النادي بسبب تسريبها لخبر عقوبة حمدالله إلى وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقابل أنصار النادي ما حدث بالتشديد على أهمية الحفاظ على اللاعبين وعدم إعلان عقوباتهم الانضباطية الداخلية على الملأ، فيما دعا البعض الآخر إلى ضرورة حماية كيان النادي مهما كانت نجومية اللاعب، بالتالي فإن إدارة العالمي لم تُخطئ في تعاطيها الحازم مع مشكلة حمدالله.

بارقة أمل

خلال الساعات الماضية، حدث تقارب في وجهات النظر بين المهاجم المغربي وإدارة النصر، بعد تدخل من أعضاء شرف بارزين، وكذلك جاءت محاولات الإقناع للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي رفض سلوك حمدالله وتعامله مع الفريق.

ورفض روي فيتوريا فكرة عودة حمدالله إلى التدريبات الجماعية، غير أنه رضخ لضغوطات مجلس الإدارة في نهاية المطاف بعد اعتذار اللاعب، ليشارك في تدريبات النصر تحضيرًا لمواجهة الرائد المقبلة في الدوري يوم غد الاربعاء.

ما فعله حمدلله مؤخرًا أعاد إلى الأذهان تصرفاته السابقة مع الأندية التي لعب لها قبل انضمامه لصفوف النصر، بالإضافة إلى مشاكله مع الجهاز الفني لمنتخب المغرب، الأمر الذي أثر بالسلب على مسيرته الدولية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم سجل حمدالله في المشاكل المُعقدة، والأزمات التي حدثت له أو افتعلها بنفسه خلال مسيرته الكروية، متضمنة الخلافات مع زملائه ومدربيه، في منتخب المغرب أو مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

مشكلة حمدالله والمنتخب

في نوفمبر 2019 أعلن عبدالرزاق حمدالله اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب أسود أطلس، بعد علاقة شابها التوتر طيلة السنوات الماضية، وجاء قرار الاعتزال الدولي بعد أشهر قليلة من مغادرته لمعسكر منتخب المغرب قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر صيف العام الماضي، وودعها منتخب المغرب على يد بنين في ثمن النهائي.

خروج حمدالله من معسكر المغرب قبل الكان الأفريقي يعود إلى خلاف نشب بينه وبين لاعب وسط خيتافي الإسباني “فيصل فجر“، حينما أراد الأول تسديد ركلة جزاء حصل عليها منتخب المغرب في ودية غامبيا منتصف يونيو الماضي، إلا أن الأخير رفض ذلك قبل أن يقوم بتسديدها وإهدارها.

وذكرت وسائل الإعلام أن حمدالله قرر مغادرة المعسكر بسبب مضايقات تعرض لها من لاعبي “دول المهجر” وعدم شعوره بالراحة مع المنتخب، ليقرر بعد حوالي ثلاثة أشهر من تلك الواقعة إنهاء مسيرته الدولية للتفرغ أكثر لمبارياته مع نادي النصر، خاصةً أنه لم يتلق أي اتصال من المدير الفني الجديد لأسود أطلس “وحيد خليلوزيتش” يدل على أنه سيكون ضمن خططه في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

مشكلة فتاة المطار

في نوفمبر 2019، دخل محترف النصر في مشكلة من نوع جديد هذه المرة، حيث اشتبك مع ضابط تحمل رتبة رقيب في مطار الرياض، وسُميت تلك الحادثة بـ “مشكلة فتاة المطار” بين جماهير النصر.

ورفض حمدالله تفتيش زوجته في المطار، بدعوى أنها حامل ولا يجب أن تمر تحت جهاز الكشف لما يمثله من خطورة على الجنين.

وقالت موظفة المطار أن حمدالله تهجم عليها لفظيًا، بعدما طلبت مرور زوجته “الحامل” تحت جهاز التفتيش الآلي، وهو ما رفضه اللاعب المغربي، كما حاول الدخول إلى المنطقة الخاصة بتفتيش النساء.

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وعلى إثر الواقعة تم منع حمدالله وزوجته من السفر، بعدما رفضت الموظفة التنازل عن حقها، رغم محاولة المسؤولين النصراويين إقناع الموظفة بالصلح، وإسقاط حقها من أجل إنهاء الأزمة، حتى لا تصل إلى النيابة العامة.

تكذيب النصر

في ديسمبر 2019 أعلن نادي النصر السعودي أن حمد الله غاب عن تدريبات فريقه بإذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا؛ وذلك للاطمئنان على صحة والدته.

لكن حمدالله، سرعان ما خرج ونفى ما تداوله المركز الإعلامي لنادي النصر، واصفًا ناقل الخبر بـ “الكذاب”، لتحدث مشكلة جديدة مع ناديه قبل أن يتم احتواء الأزمة في وقت لاحق بتدخل من أعضاء الشرف النصراويين.

مشكلة قطر

في مارس 2018، خلال مباراة الريان مع نظيره الغرافة لحساب الدوري القطري، قرر عبد الرزاق حمدالله مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة بعد تغييره في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وتم تداول مقطع فيديو أظهر خروج حمدالله إلى الشارع من ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، قبل أن تنتهي مباراة فريقه بـ 30 دقيقة كاملة، الأمر الذي أغضب الإعلام المحلي بشدة، وكانت تلك المشكلة سببًا رئيسيًا في رحيله عن دوري نجوم قطر فيما بعد.

فيديو للاعب الريان عبدالرزاق حمد الله وهو يغادر ملعب مباراة فريقه أمام الغرافة قبل نهايتها بـ10دقائق

هجوم على هيرفي رونار

في مارس 2016، خرج حمدالله بتصريحات فضائية مُثيرة فتح من خلالها النار على مدرب المغرب حينها هيرفي رونار، حيث أكد أن استبعاده عن منتخب الأسود لم يكن لدواع فنية بل لاعتبارات أخرى غير رياضية، وأشار إلى أنه أفضل بكثير من لاعبين يتم ضمهم للفريق.

وقال هداف النصر في تصريحاته التي آثارت حالة كبيرة من الجدل في وسائل الإعلام المغربية والسعودية “من الممكن أن أقبل قرار استبعادي من منتخب المغرب لو كان لدينا في خط الهجوم لاعبين أمثال رونالدو وميسي، لا يوجد لدينا مثل هذه النوعية في دوريات أوروبية كبيرة ينافسون بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي”.

مشكلة الركلة الحرة

خلال فترة لعبه مع أوليسوند النرويجي، غادر حمدالله مباراة فريقه ضد سوندال، بسبب رفض زميله إعطاءه ركلة حرة، مع العلم أن زميله كان هو المكلف بتسديد الركلات الحرة المباشرة في الفريق.

رغم كل ما سبق ذكره عن المشاكل الدائمة لعبدالرزاق حمدالله، إلا أنه هداف من طراز رفيع، ولا يمكن لأحد التشكيك في موهبته.

وكان حمدالله قد انضم إلى النصر السعودي في أغسطس 2018، بعد فسخ التعاقد مع الريان القطري، ويُنظر إليه على أنه أبرز الصفقات التي أبرمها العالمي خلال السنوات العشر الماضية.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع أولمبيك آسفى في عام 2010، واستمر مع الفريق لمدة 3 سنوات، خاض خلالها 26 مباراة وسجل 19 هدفًا.

وانتقل من الفريق الملقب بـ “القرش المسفيوي” إلى أوليسوند النرويجي في عام 2013 وأحرز رفقته 19 هدفًا في 30 مباراة، واستمرت تجربته لمدة عام قبل أن يحط الرحال في الصين مع فريق “جوانزهو إيفر جراند”، ليخوض تجربة لمدة عام سجل خلالها 26 هدفًا في 39 مباراة.

وفي عام 2015، عاد حمدالله إلى الوطن العربي مع فريق الجيش القطري، واستمرت التجربة لمدة موسمين، شارك خلالهما في 22 مباراة وسجل 16 هدفًا، ثم انتقل إلى الريان في عام 2017، وهز الشباك 20 مرة في 23 مباراة، وفي 2018 فسخ عقده ورحل عن قطر.

وفي تجربته الحالية مع نادي النصر، شارك حمدالله في 59 مباراة وسجل 73 هدفًا، وكان العام الماضي عنوان تألقه الكبير، حيث تصدر قائمة هدافي العالم بتسجيل 57 هدفاً متفوقاً على أساطير تهديفية مثل الأرجنتيني “ليونيل ميسي” والبرتغالي “كرستيانو رونالدو“، والبولندي “روبرت ليفاندوفسكي“.

الأهداف التي سجلها حمدلله كانت نقطة الحسم في استعادة النصر للقب الدوري السعودي العام الماضي، حيث أحرز 35 هدفاً بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، فيما سجل ما مجموعه 57 هدفاً وصنع 12 هدفًا خلال 37 مباراة بمختلف البطولات بواقع 35 هدفاً في بطولة الدوري السعودي و18 في كأس الملك و4 أهداف في دوري أبطال آسيا.