رياضة | أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي انتقادات كبيرة للخط الدفاعي للفريق عقب مباراة صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتقد فايلر بعض لاعبي الفريق في الخط الدفاعي بعد نهاية المباراة خاصة بعدما عقد جلسة مع اللاعبين لشرح لهم بعض الأخطاء.

كما عاتب فايلر المدافعين بسبب تعاملهم مع الكرات العالية وعدم إفساد هجمات فريق صن داونز من خلال الالتحام واستخلاص الكرة.

ويتجه فايلر لتكثيف تدريبات المدافعين في الفترة القادمة لتحسين المستوي وعدم استقبال أي أهداف في مسيرة الفريق القادمة سواء بالدوري المحلي أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا.