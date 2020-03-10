رياضة | ضربة موجعة لباريس.. الكشف عن تفاصيل إصابة مبابي قبل موقعة دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لباريس.. الكشف عن تفاصيل إصابة مبابي قبل موقعة دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي داهمت كيليان مبابي مهاجم الفريق، وتهدد مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند، غدا الأربعاء.

وقال توخيل في تصريحات عبر شبكة "راديو مونت كارلو": " ؟إن مبابي كان مريضا، مشيرا إلى أن اللاعب الفرنسي الشاب تعرض لذبحة صدرية على مدار يومين، ولكنها ليست مقلقة، إلا أنه لم يشارك في التدريبات، وعلينا الانتظار حتى الساعة 11 صباح الأربعاء لحسم موقفه النهائي".

وتابع: "علينا الانتظار هل سيكون قادرا على أداء وحدة تدريبية سواء بشكل منفرد الليلة، أو غدا، وقتها يمكنه المشاركة في اللقاء، لكن علينا الانتظار".

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وعن جاهزية مبابي قال توخيل: "مبابي كان مريضا ليومين، إنها مجرد تكهنات، الذبحة الصدرية التي تعرض لها مختلفة، لكنها ليست مرضا أو وعكة صحية خطيرة، بل مجرد حمى".

وزاد: "ربما يمكنه أداء التدريبات اليوم ويستكمل غدا من أجل تجهيزه للقاء دورتموند، ولكن من المبكر للغاية حسم قرار مشاركته".

وخسر باريس، خارج أرضه، في مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام دورتموند، بهدفين مقابل هدف.