رياضة | فوز الإتصالات والقومي وتعادل الدخان وهزيمة الصف بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الإتصالات والقومي وتعادل الدخان وهزيمة الصف بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، عن مفاجآت بالجملة، أبرزها تعادل المعادي مع الدخان بهدف لكلاً منهما، أحرز هدف الدخان اللاعب أحمد أمين (أوفا)، وادرك المعادي التعادل عن طريق لاعبه عمر علي.

بينما فاز القومي على ملعبه على حساب فريق حلوان العام بثلاث أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف القومي كلاً من ممدوح رأفت (بيسا) وعبد الغني عصام ووليد فيصل في الدقائق 23 و29 و59، بينما أحرز هدفي حلوان العام اللاعب مصطفي زايد في الدقائق 84 و88 من عمر المباراة.

أدار المباراة طاقم تحكيم بوسعيدي بقيادة ابراهيم محجوب وعاونه كلاً من إسلام أبو العطا ومحمد سامي، وراقب المباراة الدكتور عصام درويش، وراقب الحكام الكابتن فضل محمد.

وفاز العياط على الصف بهدف نظيف سجله اللاعب محمد ممدوح (جزيرة).

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وفاز بشتيل على أكتوبر بأربع أهداف مقابل هدف، وفاز الصيد على البدرشين برباعية نظيفة سجلهما محي الخولي ومحمد دعبس (هاتريك)، ليهبط البدرشين رسمياً للقسم الرابع.

وخسر جينيس من الإتصالات بهدفين مقابل هدف، وخسر أبو النمرس أمما جولدي بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة