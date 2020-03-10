رياضة | بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ناديا الأهلي والزمالك أزمة قوية في بطولة دوري ابطال إفريقيا خلال مرحلة نصف نهائي البطولة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبات الاهلي والزمالك مهددين بفقدان الجماهير في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة في مباريات العودة التي ستقام على ستاد القاهرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن منذ قليل إقامة مباريات الدوري بدون حضور جماهيره وهو ما آثار دهشة الجميع لاسيما أن مباريات الدوري تقام بدون جماهير.

ولكن الهدف من قرار اتحاد الكرة هو عدم حضور الجماهير لمباراة المنتخب المصري أمام توجو وقد يشمل القرار منع الجماهير من حضور مباراتي الاهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء في العودة بملعب ستاد القاهرة