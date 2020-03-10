رياضة | فوز البلاستيك والتأمين والشمس وتعادل السكة وخسارة اتحاد الشرطة بالقسم الثالث

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تعادل فريق ألماظة مع فريق السكة الحديد بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادى ألماظة بالجولة 27 للمجموعة السادسة للقسم الثالث .

وخاض فريق السكة اللقاء بتشكيل تكون من إبراهيم شعللها، حازم شعيب، أسامة

صبحى، حسن بشندى، المتولى محمود، فتحي مجدى، محمد رمزي،محمد عبد الفتاح شولا، فوزى الكاشف، محمد أحمد ريعو، كونى امادو.

وتواجد في البدلاء : محمد جمال، أحمد عارف توتى، حمودى محمد، محمود أكمل، مهاب ياسر، محمد منتصر، أحمد عبد المنعم كشري.

وخاض فريق ألماظة بشكيل ضم، خالد سيد، أحمد صفوت، فؤاد طه،محمود محمد، يوسف عواد، جلال محمد، أحمد عبد اللطيف، أحمد عامر، إبراهيم أسامة، محمد مصطفى.

وتواجد في البدلاء : أسامة محمد، مؤمن محمد، أحمد محمود، أحمد شكرى، حسن عثمان، محمد عادل، عبدالله عادل.

وأدار المباراة الحكم وائل فرحان وعاونه محمد غزالى مساعد أول، ومحمد مجدى

سليمان مساعد ثانى.

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وفاز البلاستيك على العبور بهدفين نظيفين سجلها محمود عبده، وفاز مصر للتأمين على فريق المرج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز بهتيم على مركز شباب بطا بهدفين دون رد، وفاز الشمس على فريق سراى القبة، بثلاثة أهداف نظيفة.

وفاز بنها على الغابة بهدف سجله اللاعب حسين كرم، وفاز طوخ على فريق اتحاد الشرطة بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 50 نقطة

2- البلاستيك 45 نقطة

3- مصر للتأمين 44 نقطة

4- العبور 42 نقطة

5- ألماظة 40 نقطة

6- الشمس 39 نقطة

7- شباب بطا 38 نقطة

8- اتحاد الشرطة 37 نقطة

9- بهتيم 34 نقطة

10- بنها 29 نقطة

11- المرج 29 نقطة

12- طوخ 28 نقطة

13- الغابه 25 نقطة

14- الأميرية 23 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط