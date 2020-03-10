رياضة | غزل المحلة يعرقل قطر انتصارات دمنهور بفوز ثمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يعرقل قطر انتصارات دمنهور بفوز ثمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد فوزا ثمينا علي دمنهور بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة السابعة عشر للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثاني.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان قد بدأ سجالا بين الفريقين ثم فرض الغزل سيطرته، وفي الشوط الثاني بادل الفريقين الهجمات حيث نجح هاني عادل في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 30 من زمن الشوط الثاني وسط فرحة هيسترية للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، ليبادل دمنهور الهجمات ولكن بدون جدوي.

لينتهي اللقاء بفوز غزل المحلة بهدف نظيف، ليرتفع رصيده للنقطة 32 في المركز الثاني، وتجمد رصيد دمنهور عند النقطة 33 في المركز الأول.

1- العاب دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- الرجاء 26 نقطة

6- ابو قير 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الأوليمبي 19 نقطة

10- الحمام 17 نقطة

11- مالية كفر الزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط