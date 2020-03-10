رياضة | خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تأجيل مباراته أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تأجيل مباراته أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري حقيقة ما أثير بشأن تأجيل مباراة الزمالك أمام زعيم الثغر المقرر لها يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري.

وقال مصليحي في تصريحات خاصة "لم يصلنا أي شيء رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الشأن".

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وواصل "نواصل الاستعداد بشكل طبيعي وفريق الكرة على أتم الاستعداد ولا يوجد أي خطاب رسمي بتأجيل اللقاء ولا نتعامل إلا مع القرارات الرسمية فقط".

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لمصلحة الزمالك نظيف.