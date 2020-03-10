رسمياً.. مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي بدون جمهور

الثلاثاء 10 مارس 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن أن مواجهة بايرن ميونخ وضيفه تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوفٍ من انتشار فيروس كورونا.

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وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بتفشي فيروس كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتالانتا اليوم الثلاثاء، دون حضور الجماهير، وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بوروسيا دورتموند، ولقاء برشلونة أمام نابولي.

واتخذت ولاية بافاريا قراراً جماعياً من 14 عضوًا، بإقامة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي بدون جماهير، ومن المتوقع أن يشمل هذا القرار مباريات العملاق البافاري في مسابقة الدوري الألماني لغاية شهر أبريل القادم.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بايرن ميونخ مهدد بخسارة دعم جماهيره أيضاً في ربع النهائي ء إذا تأهل ء حيث من المتوقع أن يستمر حظر الجماهير من دخول الملاعب في بافاريا لغاية 10 أبريل.