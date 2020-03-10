عاجل بالفيديو.. حقيقة إستماع ميسي لمهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش

الثلاثاء 10 مارس 2020

صرح مطرب المهرجانات الشاب حسن شاكوش يوم أمس في إحدى المقابلات التلفزيونية أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني معجب بفنه وقام بإستماع أغنية بنت الجيران أثناء قيادته لسيارته في شوارع مدينة برشلونة بعد أن إحتلت الأغنية المركز الثاني على مستوى العالم .



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وقام فريق عمل موقع " الخليج 365 " بالبحث عن الفيديو الذي تم نشره ويظهر فيه ليونيل ميسي بصحبة زوجته الأرجنتينية أنتونيلا بتاريخ 30 نوفمبر من العام الماضي 2019 وكان بواسطة أحد الحسابات التي تتابع أخبار نجم برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستغرام .

لكن المفاجأة كانت أن ميسي كان يستمع وقتها لأغنية أرجنتينية يقوم بغنائها الفريق الموسيقي الغنائي والذي يدعى لويس بالميراس وظهر على ميسي الإنسجام الكامل وكان يردد كلمات الأغنية برفقة زوجته وتم نشر الفيديو قبل إطلاق بنت الجيران لشاكوش بخمسة أيام فقط .