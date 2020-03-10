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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شوبير يفتح النار على الجهاز الطبي بالأهلي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 مارس 2020
فتح أحمد شوبير الإعلامي المصري النار على الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي وأكد أنه يحتاج إلى إعادة النظر خلال الفترة القليلة المقبلة من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء .
وفي تصريحات أدلى بها شوبير عبر إذاعة أون سبورت المصرية أكد أن ملف الجهاز الطبي لنادي القرن الافريقي يتوفر على أخطاء كثيرة ويجب أن يجد محمود الخطيب رئيس النادي حلول عاجلة .
وأضاف " ليس من المعقول أن تصل فترة غياب كريم نيدفيد المصاب إلى عام وأكثر بالإضافة إلى تعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي مرتين عقب العودة إلى التدريبات الجماعية .
وأنهى " وصلت الفترة التي إستغرق فيها رمضان صبحي للتماثل من الشفاء إلى ثلاثة أشهر بعد الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الخلفية وهي مدة مبالغ فيها للغاية لذلك يجب إتخاذ قرارات رادعة صوب الجهاز الطبي .
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