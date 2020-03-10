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الامارات | شوط واحد يكفي العين للتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة

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سيد مصطفى وأحمد طارق-أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل العين إلى نهائي كأس رئيس الدولة بعد فوزه على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، ليعزز "الزعيم" رقمه القياسي كأكثر الأندية تأهلاً إلى المباراة النهائية للمرة الـ 15 في تاريخه، بينما باتت الفرصة سانحة أمام "البنفسج" لمعادلة رقم "الملك" بتحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

واحتاج العين إلى شوط واحد فقط حتى يحسم تأهله إلى النهائي، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في الشوط الأول، ورغم إحراز الشارقة لهدفين، إلا أن الشوط الثاني شهد تراجعاً كبيراً من الفريقين، وحافظ "الزعيم" على تقدمه، وتأهل إلى النهائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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