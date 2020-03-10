شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء فحص «كورونا» على «كوكا» ولاعبي أوليمبياكوس بعد إصابة مالك النادي بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أوليمبياكوس إجراء فحصًا شاملًا لفيروس «كورونا» على لاعبيه والجهاز الفني والإداري والعاملين في النادي بعد إعلان مالكه إيفانجيلوس ماريناكيس إصابته بالمرض.

ويلعب الدولي المصري أحمد حسن كوكا ضمن صفوف النادي اليوناني منذ يناير الماضي بعد انضمامه له قادمًا من براجا البرتغالي.

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وأكدت صحيفة «جازيتا» الإيطالية أن أوليمبياكوس تحرك مباشرة عقب إعلان إصابة مالكه للاطمئنان على صحة فريق الكرة، الذي كان آخر لقاء بينه وبين «ماريناكيس» في غرفة ملابس الفريق لمباراة أرسنال بإياب دور الـ 32 للدوري الأوروبي، إذ احتفل معهم بالتأهل إلى دور الـ 16 يوم 27 فبراير الماضي.

ومن المفترض أن يواجه أوليمبياكوس نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، الخميس القادم، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، لكن الفريق الإنجليزي قد خاطب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليطلب تأجيل المباراة بعد إعلان إصابة «ماريناكيس»، حسب صحيفة «تيليجراف».

ومن جانبه، نشر نادي أرسنال بيانًا أكد فيه عدم ظهور أي أعراض على أي من مسؤوليه الذين قابلوا مالك النادي اليوناني أثناء زيارته للندن لحضور المباراة بين الفريقين.