كلوب: هندرسون جاهز لمباراة أتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن اللاعب جوردان هندرسون متاح للاختيار في مباراة الريدز ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ يوم الأربعاء.

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وقال كلوب: "هندرسون جاهز لكن ما سنفعله حيال ذلك، لا أعرف ... أو ربما أعرف ولن أقول!"

في المقابل، سيبقى ​ليفربول​ بدون الحارس البرازيلي أليسون بيكر خلال مباراة أتلتيكو، ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن ديربي ميرسيسايد يوم الإثنين ضد إيفرتون.

يُذكر أن ليفربول خسر مباراة الذهاب أمام أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء.