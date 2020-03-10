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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن مباراة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد ولاسك لينز يوم الخميس ستجري خلف أبواب مغلقة بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
وجاء في بيان النادي النمساوي: "إن المباراة ضد مانشستر يونايتد المقرر عقدها يوم الخميس يجب أن تتم بدون حضور".
ومن جهته، قال كريستيان إبنباور رئيس الدوري النمساوي لكرة القدم: "بالطبع نحن جميعًا نفضل مشاهدة المباريات الحماسية مع العديد من المتفرجين، لكننا نمر بموقف استثنائي في جميع أنحاء البلاد. نحن نثق تمامًا في الخبراء المسؤولين وبالطبع ننفذ التدابير لحماية الناس".
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