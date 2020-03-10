مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بدون جمهور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن مباراة دور الـ 16 من بطولة ​الدوري الأوروبي​ بين ​مانشستر يونايتد​ ولاسك لينز يوم الخميس ستجري خلف أبواب مغلقة بسبب المخاوف من فيروس كورونا.



وجاء في بيان النادي النمساوي: "إن المباراة ضد مانشستر يونايتد المقرر عقدها يوم الخميس يجب أن تتم بدون حضور".

ومن جهته، قال كريستيان إبنباور رئيس الدوري النمساوي لكرة القدم: "بالطبع نحن جميعًا نفضل مشاهدة المباريات الحماسية مع العديد من المتفرجين، لكننا نمر بموقف استثنائي في جميع أنحاء البلاد. نحن نثق تمامًا في الخبراء المسؤولين وبالطبع ننفذ التدابير لحماية الناس".