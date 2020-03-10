شكرا لقرائتكم غزل المحلة يهزم دمنهور ويحصد النقاط الثلاث في دوري القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى عن العديد من المفاجأت بعد تحقيق غزل المحلة لأغلى ثلاث نقاط بالفوز على ملعبه بهدف مقابل للاشئ على حساب المتصدر دمنهور ليقفز للمركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء البحيرة عند 33 نقطة ومازال في المركز الأول .

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كما جاءت باقى نتائج المجموعة عن تعادل دكرنس وفاركو بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في المركز السابع ، بينما ارتفع رصيد الثانى إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المحلة ، في الوقت الذى واصل فيه المنصورة سلسلة نتائجهم الجيدة في الدور الثانى وفازوا على بيلا بثلاثية نظيفة رافعين رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الرابع للمسابقة .

في الوقت نفسه استعاد فريق الأوليمبى عافيته في اللقاء الأول لاحمد سارى كمدير فنى للفريق وحقق فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ومازال في المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد البلدية إلى 22 نقطة في المركز الثامن ، كما استمر أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس في صحوته منذ قدوم الأخير على رأس القيادة الفنية للفريق ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس للمجموعة بينما تجمد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط .