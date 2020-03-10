شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يلتقى بسكرتير عام الاتحاد الأفريقي بحضور الجنايني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إلتقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمغربي " عبدالمنعم باه" سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، وبحضور كل من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد " أنطوني بافلو" نائب السكرتير العام، والسيدة أشطا صالح مديرة الشئون القانونية، ومروة حسام مديرة الموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

تناول الاجتماع دعم الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة أنشطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكذلك تفعيل إتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي.

كما تم الاتفاق على عقد إجتماع تنسيقي آخر خلال خمسة عشر يوما، يضم وفدا من وزارة الرياضة، ووفدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يهدف الي تسهيل كافة الأمور المتعلقة بدعم أنشطة الاتحاد.

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وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة على تقديم كامل الدعم للإتحاد من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية، مع توفير كافة التسهيلات وإزالة العقبات التي من الممكن ان تحول دون تحقيق هذا التطوير.

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية تدعم كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد توقيع عقد المقر الجديد، لافتًا الي ان مصر هي الداعم الأكبر لكل الاتحادات الافريقية في مختلف الرياضات.

وفي المقابل أعرب سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بهذا الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة، موضحا أن نجاح البطولات الافريقية التي أقيمت في مصر قد فاقت النجاح المتوقع بعد تنظيمها لبطولة الامم الافريقية رقم ٣٢ للكبار، وبطولة كأس الامم الافريقية تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي فاز بها المنتخب المصري، وكذلك مسابقة الأفضل في إفريقيا التي أقيمت في مدينة الغردقة.

وأختتم "عبدالمنعم باه" بتقديم الشكر لوزير الرياضة، على تسهيل إقامة كافة موظفي الاتحاد الأفريقي، وبما تتضمنه إتفاقية المقر والدعم الحكومي الكبير للاتحاد.