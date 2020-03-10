شكرا لقرائتكم تأهل عزمى محيلبة إلى نهائيات منافسات الإسكيت بكأس العالم فى قبرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل عزمى محيلبة لاعب المنتخب الوطنى للرماية إلى نهائيات منافسات الإسكيت بكأس العالم بقبرص في ظل إحتلاله المركز الرابع في التصفيات بتحقيق 74 طبق من اصل 75 لتحديد المراكز الـ 6 الأوائل .

فيما إحتل حمدى مصطفى المركز لـ 55 برصيد 69 طبق ، و ساركيس مارتيان المركز الـ 44 برصيد 70 طبق .

حققت ماجى عشماوى، لاعبة المنتخب الوطنى للرماية، المركز التاسع فى منافسات كأس العالم المقامة فى قبرص بمسابقة التراب برصيد 113 طبقا، لتنجح فى حسم كوتة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 على حساب مواطنتها سوزان جابر.

حصلت اللاعبة ماجى عشماوى على كوتة التأهل من قبل بحصولها ذهبية أطباق الحفرة فى منافسات بطولة أفريقيا للرماية المقامة فى الجزائر التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، إلا أن اتحاد الرماية قام بعمل نظام رسمى لحسم أسم اللاعبة المتأهلة وفقا للنتائج الأفضل على صعيد 3 بطولات متتالية ومن ضمنها كأس العالم و البطولة العربية التى اختتمت بمصر مؤخرا.

من جهته أعلن حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن تفوق ماجى عشماوى فى نظام حسم اسم مقعد كوتو التراب لتشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

حقق المنتخب المصرى للرماية بالمركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة العربية الخامسة عشر للرماية، التى أقيمت فعالياتها فى مصر على ملاعب نادى الرماية ونادى الصيد 6 أكتوبر، بمشاركة 400 راميا ورامية من 14 دولة.

وفاز فراعنة الرماية بالمركز الأول بعدما حققوا 53 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ذهبية و17 فضية و17 برونزية.

وحل المنتخب العمانى فى المركز الثانى برصيد 34 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و11 ميدالية برونزية.

وجاء المنتخب السعودى ثالثًا بعدما حقق 12 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و3 ميداليات برونزية.

وحل منتخب الكويتى رابعا بـ14 ميدالية، متقدما على المنتخب البحرينى صاحب الـ18 ميدالية متنوعة، وفى المركز السادس جاء منتخب الإمارات بـ8 ميداليات، وسابعا منتخب تونس، وثامنا منتخب اليمن، وتاسعا منتخب لبنان.