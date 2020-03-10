شكرا لقرائتكم بعد غياب طويل.. المولد يشارك في تدريبات اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهر فهد المولد لاعب اتحاد جدة في تدريبات فريقه الجماعية يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ إيقافه العام الماضي بعد سقوطه في فحص المنشطات.

ونشر حساب اتحاد جدة مقطعاً مصوراً لمشاركة اللاعب (24 عاماً) في تدريبات الفريق التي يجريها استعداداً لملاقاة الوحدة ضمن الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض المولد إلى الإيقاف في شهر مايو من العام الماضي وذلك بعد ثبوت نتيجة إيجابية في عينته، وتم إيقافه عن اللعب عاماً كاملاً.

وكانت مباراة الريان القطري في دوري أبطال آسيا 2019، آخر مباراة خاضها المولد مع اتحاد جدة، على أن يعود إلى الملاعب رسمياً بعد انتهاء إيقافه في التاسع من مايو المقبل.