شكرا لقرائتكم باريس على أعتاب خروج "مخيب" آخر من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتملك فريق بوروسيا دورتموند الألماني شعورا جيدا عندما يتوجه إلى فرنسا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الأربعاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي أن هناك خيبة أمل لأن الجماهير لن تتمكن من الاستمتاع بالمباراة في ملعب بارك دي برينس حديقة الأمراء بعدما قررت السلطات الفرنسية أن المباراة يجب أن تلعب بدون حضور الجماهير للمساعدة في وقف تفشي فيروس كورونا.

وخسر سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، ثلاث مباريات فقط في آخر 54 مباراة أقيمت على أرضه في البطولات الأوروبية.

وارتفعت معنويات دورتموند بعد فوزه الصعب على بوروسيا مونشنغلادباخ 2- 1 يوم السبت الماضي، وهو ماجعل جعل دورتموند يقفز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني خلف بايرن ميونخ، وكانت معنويات الفريق مرتفعة بالفعل بعد الفوز 2 - 1 على باريس سان جيرمان الشهر الماضي في مباراة الذهاب، إذ سجل إرلينغ هالاند (19 عاماً) هدفين.

ولم يخض باريس سان جيرمان مباراته في الدوري الفرنسي في الجولة الماضية بعدما تأجل لقاءه مع ستراسبورغ بسبب تفشي فيروس كورونا، كما يغيب توماس مونييه وماركو فيراتي عن سان جيرمان في المباراة للإيقاف.

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وسيكون كايلور نافاس، حارس المرمى، عاملا رئيسيا في محاولات فريق باريس سان جيرمان منع هالاند من تسجيل الأهداف. ويعتقد رغم التأخر بهدف أن الروح موجودة بالفريق من أجل التأهل.

ولم يفز باريس سان جيرمان، بعكس دورتموند في 1997، ببطولة دوري أبطال أوروبا رغم الملايين التي ينفقها النادي في السنوات الأخيرة من قبل مالكيه القطريين.

وتكهنت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مدرب سان جيرمان توماس توخيل، الذي أقاله دورتموند في 2017، يمكن أن يقال من قبل النادي الفرنسي إذا فشل في تخطي عقبة فريقه السابق.

ويعتبر مسؤولو النادي أن باريس سان جيرمان سيفوز بالدوري الفرنسي كل موسم، بالنظر إلى الموارد المالية الضخمة، مما يعني أن تركيزهم منصب على التتويج بدوري الأبطال ولكن المدرجات الخالية جاءت في وقت يحتاج فيه باريس سان جيرمان لدعم جماهيره لتحقيق الانتصار.