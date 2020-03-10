شكرا لقرائتكم إسبانيا تمنع حضور الجماهير للمباريات خوفاً من كورنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إقامة مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية المقررة في الأسبوعين المقبلين، بدون جمهور، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وذكرت الرابطة في بيان: بعد التشاور مع المجلس الوطني للرياضة تقرر إقامة مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بدون جماهير اعتبارا من اليوم وعلى مدار الأسبوعين المقبلين على الأقل، سنظل على تواصل دائم مع وزارة الصحة والمجلس الوطني للرياضة لتناول التوصيات واتخاذ القرارات، بحيث تكون الأولوية لصحة الجماهير واللاعبين والموظفين بالأندية وكذلك الصحفيين.

وكان نادي برشلونة أعلن في وقت سابق أن مباراته في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي ستقام دون حضور جماهيري