اخبار الرياضه

إقامة مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال دون جماهير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إقامة مباراة ونابولي في دوري الأبطال دون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن متحدث باسم نادي برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء، أن مباراة الفريق ونابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي ستلعب الأسبوع المقبل دون جماهير، وذلك خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إذاعة "راك 1" بالإضافة إلى صحيفتي "سبورت" و"ماركا" إلى أن الاجتماع الذي عقد بين إدارة برشلونة وحكومة كاتالونيا يوم الثلاثاء انتهى باتفاق الطرفين على لعب مباراة الإياب في "كامب نو" دون جمهور خوفاً من انتشار الفيروس الذي ضرب إسبانيا وإيطاليا وعدة دول حول العالم.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، أن مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند خلال ذات الدور ستلعب دون جماهير، كما قررت فرنسا لعب مباريات الدوري بغياب الجماهير، وعلق الإيطاليون دوري كرة القدم في بلادهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقامة مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال دون جماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا