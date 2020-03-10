شكرا لقرائتكم إقامة مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال دون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن متحدث باسم نادي برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء، أن مباراة الفريق ونابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستلعب الأسبوع المقبل دون جماهير، وذلك خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إذاعة "راك 1" بالإضافة إلى صحيفتي "سبورت" و"ماركا" إلى أن الاجتماع الذي عقد بين إدارة برشلونة وحكومة كاتالونيا يوم الثلاثاء انتهى باتفاق الطرفين على لعب مباراة الإياب في "كامب نو" دون جمهور خوفاً من انتشار الفيروس الذي ضرب إسبانيا وإيطاليا وعدة دول حول العالم.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، أن مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند خلال ذات الدور ستلعب دون جماهير، كما قررت فرنسا لعب مباريات الدوري بغياب الجماهير، وعلق الإيطاليون دوري كرة القدم في بلادهم.