وزير الرياضة يوضح حقيقة إلغاء وتجميد الدوري المصري

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن بطولة الدورى العام مستمرة، وفى مواعيدها، ولم يتم تجميدها حتى الآن، ولا نية لتجميدها فى الوقت الحالى، ما لم يجد جديد.

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا منذ قليل أكد فيه على إقامة مباريات الدوري المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف وزير الرياضة، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لتجنب التجمعات الجماهيرية، وتم الإعلان عنها، ومنها إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

كانت وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية لمنع التجمعات الجماهيرية، بعد قرار مجلس الوزراء، ومنها بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة، وكذلك إلغاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز بشرم الشيخ كإجراء احترازى بسبب فيرس كورونا.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة.