رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الدوري بدون جمهور بسبب كورونا

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أكد فيه على إقامة مباريات الدوري المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء نص البيان كالتالى "حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية فى هذه الظروف الخاصة التى تستوجب اتخاذ كافة التدابير فى مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذى يعانى منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيرى وحتى إشعار آخر".

وكانت معظم الدوريات الكبري في أوروبا قد منعت الجماهير من حضور المباريات، كما ألغت الحكومة الإيطالية كل المسابقات الرياضة في البلاد بما فيها كرة القدم.