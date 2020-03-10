الهلال يسعى لتخطي وصيف القاع والاقتراب من اللقب

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يبحث الهلال عن نقاط جديدة تقرّبه من اللقب عندما يحل ضيفاً على ضمك وصيف القاع الأربعاء في افتتاح المرحلة 22 من الدوري السعودي لكرة القدم التي تغيب عنها الجماهير بسبب فيروس كورونا، فيما يأمل النصر الوصيف في تعويض خيباته أمام ضيفه الرائد السادس.

وستقام المرحلة دون حضور جماهيري، بعدما قررت وزارة الشباب والرياضة تعليق الحضور في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب حتى اشعار آخر، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ويعيش الهلال المتصدر (50 نقطة)، فترة مميزة سواء على صعيد الأداء أو النتائج أو المعنويات، ويبدو أنه في طريقه للتتويج باللقب خصوصاً في ظل اتساع الفارق النقطي بينه وبين مطارده النصر إلى 8 نقاط .

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يسعى الفريق العاصمي الذي يدخل المباراة بصفوف مكتملة إلى العودة بالعلامة الكاملة لتأمين الصدارة، والتفرغ لمواجهة أبها في نصف نهائي الكأس يوم الأحد المقبل.

من جهته، يحاول ضمك الخامس عشر برصيد 17 نقطة، ايقاف انتصارات ضيفه الستة تواليا أملاً في مساعدته على تفادي الهبوط، وذلك بعد تحسن نتائجه بعد الصفقات الشتوية.

ولن يرضى حامل اللقب النصر بغير الفوز لاستعادة توازنه ومصالحة جماهيره، عندما يستقبل ضيفه الرائد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

- النصر لوقف النزيف -

وخسر النصر (42 نقطة) خمس نقاط في آخر مباراتين أمام الأهلي والفيصلي، ابتعد من خلالها عن الهلال المتصدر بفارق ثماني نقاط.

ويدرك أن أي تعثر آخر قد ينهي آماله في المنافسة على اللقب، وسيطيح مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي تعرض لانتقادات لاذعة بعد الخسارة من الفيصلي.

وسيرمي فيتوريا بكل أوراقه الرابحة التي ستشهد عودة الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله الغائب عن مباراة الفيصلي لخلافه مع المدرب. وستشهد صفوف الفريق عودة سلطان الغنام وربما الثنائي عبدالله الخيبري وعبدالله مادو، في حالة إكتمال برنامجهما اللياقي.

ولا يختلف الرائد (32 نقطة) كثيراً عن مضيفه النصر، حيث حصد نقطتين فقط في آخر ثلاث مباريات.

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يأمل التعاون الثامن في إيقاف مسلسل إهدار النقاط عندما يستقبل الأهلي الثالث على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويطمح التعاون الذي ساءت نتائجه في آخر سبع مباريات لم يتذوق خلالها طعم الفوز لاستعادة سكة الفوز بعدما كان يحتل مركز الوصافة.

وفشل التعاون في تحقيق أي فوز في الدوري مع مدربه الجديد البرتغالي فيتور كامبيلوس، الذي أشرف عليه في سبع مباريات في الدوري أهدر خلالها 17 نقطة ولم يحقق إلا أربع نقاط فقط جراء التعادل مع الفيحاء والحزم والعدالة والرائد.

وتلقى كامبيلوس ضربة موجعة عقب ظهور نتيجة الفحوصات الطبية الخاصة بإصابة مهاجم الفريق محمد السهلاوي، والتي أظهرت إصابته بتمزق في أوتار عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج معها لفترة علاج تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

وخرج السهلاوي متأثراً بالإصابة في المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال بهدف دون رد الأسبوع الماضي.

وبعدما حقق فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد الصربي فلادان ميلويفيتش، يتطلع الأهلي الثالث (37 نقطة) إلى تحقيق فوز جديد يقربه من النصر الوصيف في حالة تعثره أمام الرائد، أو على الأقل المحافظة على مركزه الحالي حيث أن تعثره مع فوز الوحدة سيعيده للمركز الرابع وربما يؤثر عليه معنوياً قبل مباراته أمام النصر في مسابقة كأس الملك.

ويضع الوحدة الرابع النقاط الثلاث هدفاً رئيساً عندما يستضيف جاره الاتحاد الثاني عشر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويبحث الاتحاد (23 نقطة) عن تجاوز تعادله الباهت أمام الحزم، والابتعاد قليلاً عن دائرة الخطر الذي ما زال يهدده، ثم الاستعداد لمباراته المقبلة أمام الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

وبعد خسارتين غير متوقعتين أمام الفيحاء والفتح، استعاد الوحدة (36 نقطة)، توازنه عندما حول تأخره أمام ضمك إلى فوز أعاد من خلاله الهدوء إلى أروقته، وسيمنحه دفعة معنوية لتجاوز عقبة منافسه التاريخي والتقدم للمركز الثالث فيما لو تعثر الأهلي أمام التعاون، أو على الأقل المحافظة على مركزه الحالي الذي سيمكنه من المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا.

ويصطدم الاتفاق الحادي عشر بالشباب السابع في مباراة متكافئة، ويسعى الفيحاء التاسع وأبها العاشر إلى ترسيخ أقدامهما في منطقة الأمان،

فيما يلعب الخميس الفتح الرابع عشر مع العدالة الاخير والجمعة الحزم الثالث عشر مع الفيصلي الخامس.