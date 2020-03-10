أين سيكون مدربو أندية الدوري الإنكليزي في عام 2030؟

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نشر موقع غيف مي سبورت تقريرا استعرض خلاله التوقعات بشان مستقبل المدربين العشرين لأندية الدوري الانكليزي الممتاز في غضون العام 2030 أي بعد عشرة اعوام من الان .

وتشير التوقعات الى ان جل المدربين سيخوضون تجارب اخرى مع اندية او منتخبات داخل انكلترا او خارجها و بعضهم سيعتزل التدريب بسبب تقدمهم في السن و اخرين سيعودون للاندية التي بدؤوا منها .

الالماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول تقول التوقعات انه سيترك الليفر و سيكون على راس الجهاز الفني لريال مدريد عام 2030 ليحقق احلام و امال عشاق الميرنغي الذي يريدون رؤية المدرب الافضل في العالم يتولى الاشراف على فريقهم بعد نهاية تجربته الحالية.

الاسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي ترشحه التوقعات ليعود الى مقعده الاصلي و هو تولي تدريب برشلونة الذي دربه في اول تجربة له بين عامي 2008 و 2012 و حققه معه انجازات كبيرة صنعت له اسما لامعا في خريطة المدربين في العالم.

البرتغالي خوسي مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبيرز مرشح حسب التوقعات بان يكون على راس الجهاز الفني لمنتخب بلاده البرتغال لخوض نهائيات كاس العالم التي لم يحدد الفيفا مكانها بعد و على الارجح ستكون في امريكا الجنوبية احتفالا بمرور مائة عام على تأسيس البطولة.

ولطالما عبر الجمهور البرتغالي عن امله في رؤية مورينيو يدرب المنتخب مثلما كان يأمل هو شخصيا في ذلك.

الاسكلتندي دافيد مويز الذي يقود الجهاز الفني لنادي ويست هام يونايتد رشحته التوقعات ليكون في العام 2030 مدربا لنادي الريان القطري و هو ليس بالضرورة الفريق المحدد بل المقصود هو ان يترك الملاعب الانكليزية و ينتقل لخوض تجربة جديدة في احدى الدوريات الخليجية سواء في قطر او في غيرها.

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النرويجي اولي غونار شولسكاير مدرب نادي مانشستر يونايتد سيكون في عام 2030 غير بعيد عن انكلترا حيث سيتولى تدريب نادي سلتيك غلاسغو الاسكتلندي.

اما الارلندي براندن روجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي فترشحه التنبؤات بان يترك انكلترا و يتجه الى هولندا لتدريب نادي اجاكس امستردام في تجربة فريدة بالنسبة له .

الايطالي كارلو انشيلوتي و بعد نحو عشرة اعوام صال خلالها و جال في الدوريات الخمس الكبرى بعدما درب بايرن ميونيخ الالماني و ريال مدريد الاسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي و تشيلسي الانكليزي و ايفرتون حاليا و قبلها بارما و جوفنتوس و أي سي ميلان في ايطاليا يتوقع له ان يعود ادراجه الى حيث بدا اول مرة في بلاده بتوليه تدريب نادي بارما رغم اختلاف الظروف و المعطيات بين تجربته الاولى نهاية التسعينات عندما كان بارما في اوج توهجه و حقق معه لقبا قاريا و بارما الحالي .

المدرب الانكليزي فرانك لامبارد المدير الفني الحالي لنادي تشيلسي تقول توقعات العام 2030 انه سيكون مدربا لنادي انتير ميامي الامريكي الذي يمتلكه النجم الانكليزي دافيد بيكهام.

الاسباني مايكل ارتيتا مدرب ارسنال يتوقع ان يترك انكلترا عائدا الى اسبانيا ليتولى تدريب الفريق الرديف لناديه الاصلي برشلونة.

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون له نصيبا من التغييرات المتوقعة على خريطة المدربين في الدوري الممتاز بعدما توقع ان يتعاقد مع البرتغالي نونو اسبيريتو الذي يراس الجهاز الفني الحالي لنادي وولفرهامتون.