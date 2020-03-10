لاعبو سوسيداد يبتكرون طريقة جديدة لمواجهة براعة ميسي في الركلات الحرة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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تميزت المباراة التي جمعت برشلونة بضيفه ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة السابعة و العشرين من الدوري الاسباني باستخدام لاعبي سوسيداد طريقة جديدة في تصديهم للركلات الحرة المباشرة التي ينبري لها المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

ولان ميسي يسدد الركلات الحرة المباشرة بقدرة تجمع بين المهارة و السرعة و القوة فان التصدي لها يحتاج الى طريقة غير عادية ، و هو ما لجأ اليه لاعبو ريال سوسيداد عندما اتيحت لميسي تنفيذ الركلة الحرة المباشرة ، وسددها من على مشارف منطقة الجزاء و لم ينجح في ترجمتها الى هدف.

واظهرت صور المباراة ان لاعبي سوسيداد كونوا جدار صد اولى من ثلاثة لاعبين بينما تراجع لاعبين اثنين الى خط المرمى لمساعدة الحارس ، حيث وقف كل واحد في احدى الزاويتين اما بقية اللاعبين فتوزعوا في منطقة الستة امتار لمراقبة اتجاه الكرة و في نفس الوقت مراقبة بقية لاعبي برشلونة .

ورغم ان هذه الطريقة تزيل احتمال وقوع لاعبي برشلونة في مصيدة التسلل بسبب تواجد لاعبين من المنافس على خط المرمى الا انها تصعب على ميسي هز الشباك في ظل غياب أي زاوية فارغة يكنه ان يستغلها لتسديدة الكرة في اتجاهها خاصة ان جدار الصد الذي ضم ثلاثة لاعبين قام بتغطية زاوية كاملة للمرمى في حين ان احد اللاعبين و معه الحارس تراجعا الى اقصى خط المرمى لتفادي تسديده كرة عالية في الزاوية البعيدة مثلما سبق له ان فعلها .

ورغم المحاولات التي قام بها لاعبو ريال سوسيداد لمنع ميسي و فريقه من التسجيل الا انه عجز عن ذلك بعدما لمست الكرة احد اللاعبين ليستفيد برشلونة من ركلة جزاء سددها ميسي بنجاح ليخرج و ناديه فائزا و متصدرا لجدول ترتيب الدوري الاسباني.