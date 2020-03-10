مصدر يجيب لمصراوي.. هل يتسبب سوء الأول الجوية في تأجيل مباريات الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، إمكانية تأجيل مباريات الدوري المصري المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل من عدمه، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن قرار التأجيل -إذا وجد- سيكون يوم المباراة وفقًا لرؤية الحكام.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أكدت في بيانات عدة خلال الساعات الماضية، أن مصر ستتعرض لموجة شديدة البرودة والأمطار يومي الخميس والجمعة.

وقال المصدر: "لا يمكن إتخاذ قرار التأجيل في الفترة الحالية، سننتظر ليوم المباريات ونرى ما إذا كان يتوجب علينا إتخاذ قرار تجاهها من عدمه".

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واختتم: "من الوارد ألا تتأثر الملاعب بالأجواء، وبالتالي فإن قرار التأجيل المبكر قد يكون خاطئًا، حكام المباريات سيحددون وقتها ما إذا كان هناك ضرورة لتحديد موعد آخر لأي مباراة من عدمه".

ومن المقرر أن تقام مباريات نادي مصر مع طلائع الجيش، حرس الحدود ضد المصري، مصر المقاصة وأسوان، والاتحاد السكندري أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

الجدير بالذكر أن رئاسة مجلس الوزراء في مصر أعلنت بشكل رسمي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية يوم الخميس القادم، لسوء الأحوال الجوية.