الإسماعيلي لمصراوي: باهر المحمدي لن يلحق بمباراة الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي أن باهر المحمدي قائد الفريق سيغيب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الرجاء المغربي.

ويحل الدراويش ضيفا على الرجاء منتصف الشهر الجاري، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لمصراوي، إن بعد تعرض المحمدي لتمزق في أربطة الركبة صعب من مهمة لحاقه بالمباراة.

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وأوضح، أن قائد الإسماعيلي يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات مع زملائه في الفريق، كما أنه بات من المؤكد غيابه عن معسكر منتخب مصر.

وعن موقف التونسي فخر الدين بن يوسف، أشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي إلى أنه لن يستطيع اللحاق أيضا بالمباراة بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية في الخلفية.

وأتم تصريحاته:" المهاجم الدولي مدة غيابه ستتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام بالتدريبات مرة أخرى مع الفريق".